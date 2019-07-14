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Хелевка: моя фамилия читается как Хелука, во мне украинская кровь

Хелевка: моя фамилия читается как Хелука, во мне украинская кровь
Хоккей / КХЛ 0

Канадский новичок «Барыса» Адам Хелевка рассказал о своих украинских и британских корнях.

«На самом деле фамилия читается как Хелука. Но тут написали Хелевка, я видел. Хотелось бы, чтобы моё имя здесь произносили правильно. Корни фамилии украинские. По папиной линии. Так что во мне украинская, британская и канадская кровь. Со стороны мамы — британцы.

Я гуглил что-то про Казахстан, видел город и арену и был впечатлён. И все ожидания совпали, здесь здорово, всё современное. Я сам из Ванкувера, здесь тоже высокие новые здания, а дворец, раздевалки, лёд — всё на высшем уровне. Здесь немного холоднее, чем в Ванкувере, я слышал. Но всё остальное просто потрясающе», — приводит слова Хелевки Sports.kz.

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