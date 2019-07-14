Сорокин посетит родные Междуреченск и Новокузнецк с Кубком Гагарина
Голкипер ЦСКА Илья Сорокин сообщил, что привезёт Кубок Гагарина в свои родные города — Междуреченск и Новокузнецк.
«Дорогие друзья, 15-16 июля Кубок Гагарина посетит мои родные города! В понедельник, 15 июля, кубок сможет увидеть Междуреченск, мероприятие пройдёт во дворце культуры „Распадский“! А во вторник главный трофей КХЛ побывает в Новокузнецке в торговом комплексе „Сити-Молл“! Жду всех вас с нетерпением!» — написал Сорокин в «Инстаграме».
Напомним, ЦСКА в финале Кубка Гагарина победил «Авангард» со счётом 4-0. Сорокина признали самым ценным игроком.
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