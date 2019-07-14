В Гомеле простились с тренером Александром Шумидубом

13 июля в гомельском ледовом дворце простились с легендой белорусского хоккея Александром Шумидубом, сообщает пресс-служба «Гомеля».



Новость о преждевременном уходе из жизни тренера собрала всех неравнодушных к хоккею людей. Церемония прощания состоялась в фойе ледового дворца. Здесь собрались все: руководство управления спорта области и города, тренеры и хоккеисты команд экстралиги, высшей лиги, тренеры-преподаватели и спортсмены хоккейной школы и школы вратарей, сотрудники клуба, ледового дворца и спортивных школ города, болельщики команды и друзья, семья и близкие Александра Николаевича.



Каждый пришедший простился с тренером, символично оставив цветы. Желающие сказали последнее слово, адресованное тренеру.