Жена Макарова: дотя — копия папы, зато мой характер и пирожок

Лера Кудрявцева, телеведущая и супруга экс-нападающего московского «Динамо» Игоря Макарова, отметилась резонансным постом в «Инстаграме».



«Дотя, конечно, копия папы, но ничего-ничего, зато характер мой и пирожок», — написала Кудрявцева в подписи к фотографии с мужем и дочерью.

Супруга хоккеиста получила ряд негативных комментариев. В частности, одна из подписчиц написала: «Фу, зачем писать про пирожок… Глупо». Кудрявцева ответила: «Ещё раз фукните и слетите с моей страницы».



«Пирожок… зачем про маленького ребёнка такие вещи писать? Некрасиво… Если, конечно, я правильно поняла», — написала другая подписчица. Кудрявцева удивилась: «Вы серьёзно?».

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Кудрявцевой.