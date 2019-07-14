Жена Макарова: дотя — копия папы, зато мой характер и пирожок
Лера Кудрявцева, телеведущая и супруга экс-нападающего московского «Динамо» Игоря Макарова, отметилась резонансным постом в «Инстаграме».
«Дотя, конечно, копия папы, но ничего-ничего, зато характер мой и пирожок», — написала Кудрявцева в подписи к фотографии с мужем и дочерью.
Супруга хоккеиста получила ряд негативных комментариев. В частности, одна из подписчиц написала: «Фу, зачем писать про пирожок… Глупо». Кудрявцева ответила: «Ещё раз фукните и слетите с моей страницы».
«Пирожок… зачем про маленького ребёнка такие вещи писать? Некрасиво… Если, конечно, я правильно поняла», — написала другая подписчица. Кудрявцева удивилась: «Вы серьёзно?».
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Кудрявцевой.
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