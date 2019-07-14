НХЛ представила топ-10 игроков, добившихся наибольшего прогресса

НХЛ составила рейтинг игроков, которые добились в сезоне-2018/19 наибольшего прогресса. В список не были включены новички, поскольку сравнивались результаты последних лет.



10. Мэттью Ткачук («Калгари»)



Сезон-2017/18 (лучший в карьере): 68 матчей, 49 (24+25) очков, минус 1

Сезон-2018/19: 80 матчей, 77 (34+43) очков, плюс 14.



9. Филипп Грубауэр («Колорадо»)



Сезон-2016/17 (лучший в карьере): 24 матча, 13 побед, КН = 2,04, ОБ = 92,6%

Сезон-2017/18: 35 матчей, 15 побед, КН = 2,35, ОБ = 92,3%

Сезон-2018/19: 37 матчей, 18 побед, КН = 2,64, ОБ = 91,7%.



8. Томаш Хертл («Сан-Хосе»)



Сезон-2017/18 (лучший в карьере): 79 матчей, 46 (22+24) очков, минус 2

Сезон-2018/19: 77 матчей, 74 (35+39) очка, плюс 5.



7. Робин Ленер («Айлендерс»)



Сезон-2016/17 (лучший в карьере): 59 матчей, 23 победы, КН = 2,68, ОБ = 92%

Сезон-2017/18: 53 матча, 14 побед, КН = 3,01, ОБ = 90,8%

Сезон-2018/19: 46 матчей, 25 побед, КН = 2,13, ОБ = 93%.



6. Дилан Стром («Аризона»/«Чикаго»)



Сезон-2017/18 (лучший в карьере): 21 матч, 9 (4+5) очков, плюс 4

Сезон-2018/19: 78 матчей, 57 (20+37) очков, минус 8.



5. Трэвис Занхайм («Филадельфия»)



Сезон-2017/18 (первый в карьере): 49 матчей, 10 (2+8) очков, минус 6

Сезон-2018/19: 82 матча, 35 (9+26) очков, минус 4.



4. Тимо Майер («Сан-Хосе»)



Сезон-2017/18 (лучший в карьере): 81 матч, 36 (21+15) очков, плюс 2

Сезон-2018/19: 78 матчей, 66 (30+36) очков, плюс 9.



3. Элиас Линдхольм («Калгари»)



Сезон-2016/17 (лучший в карьере): 72 матча, 45 (11+34) очков, минус 2

Сезон-2017/18: 81 матч, 44 (16+28) очков, минус 8

Сезон-2018/19: 81 матч, 78 (27+51) очков, плюс 30.



2. Тома Шабо («Оттава»)



Сезон-2017/18: 63 матча, 25 (9+16) очков, минус 12

Сезон-2018/19: 70 матчей, 55 (14+41) очков, минус 12.



1. Эрик Густафссон («Чикаго»)



Сезон-2017/18: 35 матчей, 16 (5+11) очков, плюс 1

Сезон-2018/19: 79 матчей, 60 (17+43) очков, минус 6.

Трагедия или новая эпоха? С чем остался «Коламбус» после ухода русских звёзд «Куртки» были симпатичной «русской» командой. Какими они станут в будущем?