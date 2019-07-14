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«Детройт» подписал контракт новичка с Зайдером

«Детройт» подписал контракт новичка с Зайдером
Хоккей / НХЛ 0

«Детройт Ред Уингз» подписал контракт с защитником Морицем Зайдером, которого клуб выбрал в первом раунде драфта НХЛ — 2019 под общим 6-м номером. Соглашение новичка рассчитано на три года.

Зайдер хорошо выглядел в прошлом сезоне. В частности, он запомнился по выступлениям за сборную Германии на ЧМ-2019, где забил два гола в пяти матчах.

В минувшем сезоне «Детройт Ред Уингз» занял 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка.

Напомним, под первым номером в «Нью-Джерси Дэвилз» был выбран Джек Хьюз, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».

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