«Спартак» провёл двусторонку, Шашков отметился дублем

Хоккеисты «Спартака» прилетели в Прагу, а затем на автобусе отправились в Либерец. Преодолев чуть больше 100 километров, красно-белые прибыли в место своей дислокации на ближайшие две недели, сообщает пресс-служба клуба.



Разместившись в отеле, игроки отправились на обед, после чего в расписании значилось командное собрание. Речь тренера Олега Знарка была короткой, но духоподъёмной.



Вечером «Спартак» начал первую в нынешнем межсезонье тренировку на льду Home Credit Arena. Хоккеисты разделились на две команды и провели двусторонку в формате трёх периодов по 25 минут. Матч завершился победой «белых» — 5:4.



За «белых» голами отметились Антон Злобин, Вячеслав Лещенко, Александр Никишин, Глеб Шашков сделал дубль. За «красных» забивали Александр Хохлачёв, Робин Ганзл, Захар Шабловский и Егор Круженков. Помимо Трушкова в игре приняли участие и три других вратаря — Гудачек, Беспалов и Хомченко.