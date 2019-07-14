«Лос-Анджелес» подписал контракт новичка с Бьёрнфотом

«Лос-Анджелес Кингз» договорился о подписании контракта с защитником Тобиасом Бьёрнфотом. Соглашение новичка рассчитано на три года.



18-летний защитник был выбран «Лос-Анджелесом» в первом раунде драфта-2019 под общим 22-м номером.



В прошлом сезоне Бьёрнфот выступал за шведский «Юргорден». В составе сборной Швеции он выиграл юношеский чемпионат мира — 2019, в финале его команда одолела россиян. На этом турнире Тобиас провёл семь матчей, отметившись одной результативной передачей.



Напомним, под первым номером в «Нью-Джерси Дэвилз» был выбран Джек Хьюз, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».

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