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Капитан «Сент-Луиса» Пьетранджело ел бабушкины макароны из Кубка Стэнли

Капитан «Сент-Луиса» Пьетранджело ел бабушкины макароны из Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело получил традиционную возможность провести день с Кубком Стэнли.

Сперва Пьетранджело отправился поиграть с трофеем в гольф, где 29-летний защитник покатал Кубок Стэнли на гольфкаре. Позже канадский защитник отправился домой, где показал трофей своим детям и супруге. Через некоторое время семья капитана «Сент-Луиса» отведала бабушкины макароны непосредственно из Кубка Стэнли.

Видео также можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Сент-Луис Блюз».

Ранее возможность провести день с Кубком Стэнли получил Винс Данн. Сначала он приготовил в нём завтрак из хлопьев и молока, а потом отвёз трофей в местную больницу и ряд других учреждений города Линдсей (Онтарио).

Игрок «Сент-Луиса» Данн приготовил завтрак в Кубке Стэнли
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