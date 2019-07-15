Источник: нападающий «Спартака» пойман за рулём БМВ с поддельными правами
Нападающий «Спартака» Михаил Котляревский пойман за рулём своего автомобиля марки БМВ с поддельными правами, информирует Телеграм-канал «Мутко против».
В субботу, 13 июля, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль форварда в Семёновском переулке в Москве. Котляревский показал водительское удостоверение, вызвавшее подозрение. Документ был отправлен на экспертизу, которая показала, что он поддельный.
Большую часть минувшего сезона Котляревский провёл в чемпионате Высшей хоккейной лиги, набрав 12 (6+6) очков в 43 играх в составе «Химика», а затем был командирован в расположение «Спартака», за который сыграл девять матчей. Помимо красно-белых в КХЛ российский нападающий также защищал цвета «Салавата Юлаева».
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