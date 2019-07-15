Картаев: отдыхал месяц — ездил в Азию. Удивили местная кухня и технологии

Игроки «Салавата Юлаева» проходят традиционный углублённый медицинский осмотр в рамках подготовки к новому сезону, информирует официальный сайт уфимского клуба. Сегодня, 15 июля, в Республиканском кардиологическом центре тесты сдала первая группа юлаевцев, в числе которых были и новички команды.
«Ощущения отличные, домой вернулся – всё нравится. Вчера первый раз пришёл на арену, покатался. Настроение хорошее. Ходил в зал, бегал и катался на льду в Челябинске в тренировочном лагере. Я каждый год занимаюсь в одно и то же время по определённой программе, также по той, что отправил «Салават».
Как провёл отпуск? Отдыхал месяц — ездил в Азию: Корея, Япония и Филиппины. Многое удивило, включая местную кухню и технологии. Больше всего впечатлила Япония», — рассказал форвард Владислав Картаев.
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