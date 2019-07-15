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Ишматов — об инициативе СКА: важно удержать как можно больше сильных хоккеистов

Ишматов — об инициативе СКА: важно удержать как можно больше сильных хоккеистов
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер Рафаил Ишматов прокомментировал информацию о предстоящем продлении контрактов между СКА и игроками юношеских и молодёжной сборных России на длительный срок.

По информации «Известий», петербургский клуб, в частности, подготовил длительные соглашения, вплоть до Олимпийских игр – 2022, для целого ряда молодых игроков: вратаря Петра Кочеткова; защитников Никиты Зоркина, Данилы Галенюка, Дмитрия Семыкина; нападающих Александра Дергачёва, Ивана Морозова, Кирилла Марченко, Александра Барабанова и Василия Подколзина.

«Необходимо учитывать тот момент, что НХЛ вновь может не отпустить игроков на Игры-2022 в Пекин. Поэтому удержать как можно больше сильных хоккеистов в КХЛ в целом и в СКА в частности довольно важно.

В 2018 году эта стратегия позволила нашей сборной завоевать золото Пхёнчхана. Так что продление контрактов с Барабановым, Подколзиным и другими молодыми ребятами – отличная новость», – приводят слова Ишматова «Известия».

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