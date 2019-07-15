Защитник «Адмирала» Лалонд: в «Чикаго» меня называли пиковым тузом

Защитник «Адмирала» Шон Лалонд прокомментировал переход в приморский клуб.
«Получилось провести в НХЛ лишь один матч, но воспоминания остались на всю жизнь. Но, тем не менее, я всё время был в системе «Чикаго», поэтому мне посчастливилось быть с командой в 2010-м и 2013-м, когда ребята брали Кубок Стэнли. В команде меня называли пиковым тузом.
Большую часть карьеры я провёл в Германии, нам с женой очень нравилась эта страна и её культура. Но теперь я здесь, в России. В течение нескольких лет клубы КХЛ проявляли ко мне интерес, а когда поступило предложение от «Адмирала», я почувствовал, что готов к переменам и сразу согласился. Пришло время попробовать свои силы в лучшей Лиге Евразии. Я знаю многих ребят, играющих в России. С кем-то мы познакомились ещё в детстве, а с кем-то в составе сборной.
Я знаю, что Россия невероятно большая страна и нам предстоит много перелётов. К этому я тоже готов: знаю, что мы будем летать чартерами, но на всякий случай у меня теперь есть карта Аэрофлот-бонус», — цитирует Лалонда официальный сайт КХЛ.
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