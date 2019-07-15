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Олкинуора: Метсола — пример для меня. Горжусь, что он мой соотечественник

Олкинуора: Метсола — пример для меня. Горжусь, что он мой соотечественник
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Адмирала» Юхо Олкинуора прокомментировал переход в приморский клуб.

«Я быстро прогрессировал в Северной Америке, но поскольку клубы, в которых играл, были заинтересованы в основном в развитии местных вратарей, я решил вернуться в Финляндию и продолжить карьеру на родине.

КХЛ — вторая по силе лига в мире, в которой есть много великих игроков и команд с традициями. Кроме того здесь играют несколько моих хороших приятелей. Ну а пример для меня — Юха Метсола. Отличный вратарь, блестяще провёл минувший сезон. Горжусь тем, что он мой соотечественник.

Я настраиваюсь на длинный сезон, с большим количеством игр и побед. Уверен, это будет захватывающий чемпионат. Я слышал много хорошего об «Адмирале» и Владивостоке. Впечатления о городе только подтвердились на недавней экскурсии, которую нам организовал клуб», — цитирует Олкинуору официальный сайт КХЛ.

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