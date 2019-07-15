Квартальнов — о составе «Ак Барса»: получили то, что хотели

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал об открытой тренировке команды, а также объяснил отсутствие на занятии вратаря Эмиля Гарипова и нападающего Даниса Зарипова.

«После отпуска у всех положительные эмоции, ребята хорошо отдохнули, команда в удовлетворительном состоянии. Сейчас знакомство с командой продолжается, у нас много новичков, как вы понимаете. Но есть старый костяк. Мы кого-то знали, кого-то узнаем.

Состав команды? Время покажет, игра покажет. Мы в целом удовлетворены – то, что мы хотели, мы получили. Зарипов и Эмиль Гарипов тренируются по индивидуальному плану. В Финляндии начнём все вместе.

Закончена ли селекция? Она, наверное, никогда не закончится, тем более в такой команде, как у нас. Она продолжается, мы на связи с нашим генеральным менеджером. Что будет интересно, мы, конечно, будем рассматривать», — цитирует Квартальнова официальный сайт казанского клуба