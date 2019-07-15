Пекинский «ШоуГан» и «Ростов» добавлены в состав участников чемпионата ВХЛ

Пекинский «ШоуГан» и российский «Ростов» примут участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

«Учитывая международное сотрудничество России и Китая, направленное в том числе и на развитие хоккея, принято решение о включении хоккейного клуба „ШоуГан“ в состав участников на сезон-2019/20.

Принимая во внимание взятый Федерацией хоккея России и Высшей хоккейной лигой курс на поддержку российских клубов, решено принять «Ростов» в состав участников на сезон-2019/20», — приводит ТАСС текст заявления.

Команда из Ростова-на-Дону была образована в 2013 году, а уже в 2015 году стала чемпионом РХЛ. С сезона-2015/16 «Ростов» выступает в Первенстве ВХЛ. За это время клуб дважды становился чемпионом (2017, 2019), а в своём первом сезоне завоевал серебряные медали соревнования.

«ШоуГан» образован в 2019 году и является фарм-клубом команды КХЛ «Куньлунь Ред Стар» (Пекин).

Таким образом, всего в чемпионате ВХЛ в новом сезоне примут участие 34 клуба. Ранее в состав участников вошли ещё четыре новых клуба.