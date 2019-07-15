Полиция подтвердила задержание форварда «Спартака» с поддельными правами

Сотрудники полиции 13 июля задержали в Москве водителя иномарки с поддельными правами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции. По информации агентства, речь идёт о нападающем «Спартака» Михаиле Котляревском.
«13 июля сотрудниками столичной ГИБДД в Семёновском переулке была остановлена иномарка под управлением мужчины 1997 года рождения, который предъявил полицейским водительское удостоверение, вызывающее сомнение в его подлинности. В результате проведённого исследования установлено, что указанный документ является поддельным», — приводит РИА «Новости» слова сотрудника пресс-службы.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Максимальная санкция по этой статье составляет полгода ареста.
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