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Полиция подтвердила задержание форварда «Спартака» с поддельными правами

Полиция подтвердила задержание форварда «Спартака» с поддельными правами
Хоккей / КХЛ 0

Сотрудники полиции 13 июля задержали в Москве водителя иномарки с поддельными правами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции. По информации агентства, речь идёт о нападающем «Спартака» Михаиле Котляревском.

«13 июля сотрудниками столичной ГИБДД в Семёновском переулке была остановлена иномарка под управлением мужчины 1997 года рождения, который предъявил полицейским водительское удостоверение, вызывающее сомнение в его подлинности. В результате проведённого исследования установлено, что указанный документ является поддельным», — приводит РИА «Новости» слова сотрудника пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Максимальная санкция по этой статье составляет полгода ареста.

Источник: нападающий «Спартака» пойман за рулём БМВ с поддельными правами
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