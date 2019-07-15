Третьяк — о ВХЛ: необходимо поддерживать международное сотрудничество с Китаем
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение включить в состав участников ВХЛ два новых клуба — ХК «Ростов» и ХК «ШоуГан».
«Федерации хоккея России важно развивать хоккей в как можно большем количестве городов нашей страны — это принципиальной вопрос и ключевая наша задача. Также нам необходимо поддерживать международное сотрудничество с нашими китайскими коллегами.
На примере клубов ВХЛ из этой страны мы видим стремление наших коллег в хоккейном направлении — это важный момент с социальной точки зрения. Повышение статуса клуба, его рост до ВХЛ — хороший знак для многих городов и команд, которые хотят развиваться и играть на более высоком, качественном уровне», — цитирует Третьяка ТАСС.
Пекинский «ШоуГан» и «Ростов» добавлены в состав участников чемпионата ВХЛ
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