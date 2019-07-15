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Экс-защитник «Сибири» и «Нефтехимика» Полашек покинул КХЛ

Экс-защитник «Сибири» и «Нефтехимика» Полашек покинул КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Чешский хоккеист, бывший игрок «Нефтехимика» Адам Полашек стал игроком «Спарты», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Другим претендентом на Полашека являлся шведский «Ферьестад».

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний Полашек провёл за «Нефтехимик» 58 матчей, в которых набрал 26 (7+19) очков при показателе полезности «-14».

Напомним, в сезоне-2017/18 уроженец Остравы выступал в составе ХК «Сочи», а годом ранее — в составе «Сибири». В общей сложности за три сезона в лиге Адам сыграл 168 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 49 результативных передач.

В 2018 году Адам принял участие в Олимпийских играх, где сборная Чехии заняла четвёртое место.

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