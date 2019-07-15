Экс-защитник «Сибири» и «Нефтехимика» Полашек покинул КХЛ
Чешский хоккеист, бывший игрок «Нефтехимика» Адам Полашек стал игроком «Спарты», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Другим претендентом на Полашека являлся шведский «Ферьестад».
В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний Полашек провёл за «Нефтехимик» 58 матчей, в которых набрал 26 (7+19) очков при показателе полезности «-14».
Напомним, в сезоне-2017/18 уроженец Остравы выступал в составе ХК «Сочи», а годом ранее — в составе «Сибири». В общей сложности за три сезона в лиге Адам сыграл 168 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 49 результативных передач.
В 2018 году Адам принял участие в Олимпийских играх, где сборная Чехии заняла четвёртое место.
30 самых «привозных» защитников КХЛ. Среди них легенды и участники Матча звёзд
Забудьте про показатель полезности. Здесь реальный список тех, кто вредит своим командам.
- 15 июля 2019
-
15:00
-
14:43
-
14:20
-
13:57
-
13:33
-
13:15
-
12:46
-
12:35
-
12:31
-
12:13
-
12:00
-
11:35
-
11:20
-
11:00
-
10:46
-
10:22
-
10:13
-
09:57
-
09:25
-
09:04
-
08:46
-
08:25
-
08:00
- 14 июля 2019
-
23:58
-
23:16
-
23:02
-
22:46
-
22:34
-
21:40
-
21:25
-
20:44
-
20:00
-
19:31
-
19:21
-
19:01
Партнерский контент