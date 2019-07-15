Глава ФХБ: хочу на пенсии следить не за Свечниковым, а за Протасом и Колячонком

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов рассказал об изменениях в детском белорусском хоккее, а также о главном тренере национальной команды.

«Вопрос о 50 энхаэловцах был задан в контексте моей собственной удовлетворённости от проделанной работы. Я в прошлом профессиональный хоккеист, и мне бы хотелось видеть наших ребят в наилучшей лиге мира, хотя не факт, что через 20-30 лет она таковой останется. Целью нашей реформы является увеличение количества здоровых спортивных детей средствами хоккея, чтобы они остались и развивались в секции, но они могут стать футболистами, велосипедистами, гребцами. Я хочу на пенсии смотреть в НХЛ не за Свечниковым, а за Протасом, Дерябиным и Колячонком. Это мой личный критерий удовлетворённости.

Мы собираем всех белорусских хоккеистов и предлагаем проявить себя. Есть определённые моменты… Некоторые не чувствуют уверенности, что они могут это сделать. Некоторые ищут другую долю. Многие соглашаются поучаствовать в предсезонных баталиях и пройти проверку на прочность», — цитирует Савилова «Прессбол» со ссылкой на программу «Спорт клуб».