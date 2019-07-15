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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Соин завершил карьеру и стал тренером

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Соин завершил карьеру и стал тренером
Хоккей / Прочие 0

Воспитанник «Крыльев Советов» Сергей Соин стал ассистентом Евгения Щербакова в командах 2005 и 2010 годов рождения, информирует официальный сайт сетунского клуба. Таким образом, игровая карьера двукратного обладателя Кубка Гагарина завершена.

Команды и их наставники:
2003 — Наваренко Юрий Александрович
2004 — Ткачук Алексей Васильевич
2005, 2010 — Щербаков Евгений Александрович, Соин Сергей Викторович
2006 — Голиков Семён Дмитриевич
2007 — Спиридонов Андрей Васильевич
2008 — Беляков Никита Игоревич
2009 — Платонов Павел Анатольевич
2011 — Валерко Артём Игоревич
2012 — Волошенко Роман Игоревич
2013, 2014 — Шедров Николай Николаевич, Расько Игорь Владимирович, Пономарёв Павел Сергеевич, Платонов Павел Анатольевич

Тренеры вратарей: Мыльников Сергей Сергеевич, Мыльников Дмитрий Сергеевич.

Заканчивать или ждать? Середина сезона, а эти хоккеисты без клуба
Может, кто-то из них уже закончил. Хороший выбор есть только у Войнова.
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