Двукратный чемпион мира Николай Жердев пройдёт просмотр в клубе ВХЛ «Тамбов»
Как стало известно «Чемпионату», известный российский форвард Николай Жердев заключил просмотровый контракт с клубом ВХЛ «Тамбов».
Сезон-2017/18 Жердев начинал в нижнекамском «Нефтехимике», но провёл за команду только два матча, отметившись одной результативной передачей. Позже хоккеист перешёл в рижское «Динамо», отыграв за клуб 18 игр и набрав 5 (3+2) баллов при показателе полезности "-6" и четырёх минутах штрафного времени. Минувший сезон хоккеист пропустил.
34-летний хоккеист является двукратным чемпионом мира (2009, 2012), а также чемпионом мира 2003 года среди молодёжных команд.
В минувшем сезоне Высшей хоккейной лиги «Тамбов» не пробился в розыгрыш плей-офф, заняв 23-е место в регулярке.
Жердев: хотел бы снова играть в КХЛ. В планах выиграть ещё один чемпионат мира
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