Ярослав Дыбленко вернулся в СКА. Контракт рассчитан на три сезона

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с защитником Ярославом Дыбленко. Соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне 25-летний хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На его счету пять заброшенных шайб и пять результативных передач при показателе полезности «-5» и 66 минутах штрафного времени. В плей-офф игрок отметился двумя голевыми передачами в шести встречах при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафного времени.

Ярослав пополнил состав красно-белых прошлым летом в результате обмена из СКА. Перед этим Дыбленко подписал контракт с «армейским» клубом, рассчитанный на четыре сезона. Это произошло 18 мая 2018 года.