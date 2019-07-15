«Салават Юлаев» заключил новый контракт с Вячеславом Солодухиным

«Салават Юлаев» заключил новый контракт с форвардом Вячеславом Солодухиным, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 30-летний форвард забросил шесть шайб и сделал две результативные передачи в 37 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+2" и шести штрафных минутах. В 16 играх плей-офф Вячеслав отметился одной голевой передачей. В среднем за игру Солодухин проводил на льду 12 минут 42 секунды в регулярке и 14 минут 08 секунд в плей-офф.

За карьеру в лиге опытный нападающий также защищал цвета «Сибири», СКА, «Витязя» и «Ак Барса». В общей сложности за восемь сезонов он набрал 94 (64+30) очка в 360 играх при полезности "-19".