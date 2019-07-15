Юрий Сергиенко подписал контракт с московским «Динамо»
Московское «Динамо» заключило односторонний контракт на два года с 24-летним защитником Юрием Сергиенко, информирует официальный сайт команды.
Напомним, Сергиенко стал частью обмена между «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». «Салават» получил денежную компенсацию, а «Динамо» — Сергиенко и права на Сергея Бойкова, выступающего последние годы в системе «Колорадо Эвеланш».
Сергиенко пришёл в уфимскую команду из нижегородского «Торпедо» в ходе регулярного чемпионата-2018/19. За юлаевцев он провёл 17 игр и набрал 1 (0+1) балл при показателе полезности «-3». Карьеру в КХЛ защитник начал в сезоне-2015/16 в составе ЦСКА. Также выступал за «Сибирь» и «Спартак». Рост игрока — 184 см. Вес — 94 кг. Хват клюшки — левый.
Чижов: за права на Бойкова и Сергиенко «Салавату» предложили хорошую компенсацию
- 15 июля 2019
-
18:00
-
17:52
-
17:32
-
17:06
-
16:55
-
16:45
-
16:20
-
16:01
-
15:48
-
15:41
-
15:39
-
15:30
-
15:04
-
15:00
-
14:43
-
14:20
-
13:57
-
13:33
-
13:15
-
12:46
-
12:35
-
12:31
-
12:13
-
12:00
-
11:35
-
11:20
-
11:00
-
10:46
-
10:22
-
10:13
-
09:57
-
09:25
-
09:04
-
08:46
-
08:25
Партнерский контент