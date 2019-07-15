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Юрий Сергиенко подписал контракт с московским «Динамо»

Юрий Сергиенко подписал контракт с московским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» заключило односторонний контракт на два года с 24-летним защитником Юрием Сергиенко, информирует официальный сайт команды.

Напомним, Сергиенко стал частью обмена между «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». «Салават» получил денежную компенсацию, а «Динамо» — Сергиенко и права на Сергея Бойкова, выступающего последние годы в системе «Колорадо Эвеланш».

Сергиенко пришёл в уфимскую команду из нижегородского «Торпедо» в ходе регулярного чемпионата-2018/19. За юлаевцев он провёл 17 игр и набрал 1 (0+1) балл при показателе полезности «-3». Карьеру в КХЛ защитник начал в сезоне-2015/16 в составе ЦСКА. Также выступал за «Сибирь» и «Спартак». Рост игрока — 184 см. Вес — 94 кг. Хват клюшки — левый.

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