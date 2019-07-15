«Нефтехимик» вернул Сергеева, с которым расторг контракт в апреле

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Андреем Сергеевым, информирует официальный сайт хоккейного клуба. 28-летний хоккеист, находившийся в статусе свободного агента, поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



Напомним, Сергеев защищал цвета нижнекамского коллектива на протяжении четырёх последних сезонов, но 4 апреля 2019 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Всего в регулярном чемпионате-2018/19 защитник принял участие в 43 встречах, отметившись 14 (3+11) баллами при показателе полезности "-4" и 16 минутах штрафного времени. В среднем Сергеев проводил на площадке около 23 минут за игру.



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