«Нефтехимик» вернул Сергеева, с которым расторг контракт в апреле
Нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Андреем Сергеевым, информирует официальный сайт хоккейного клуба. 28-летний хоккеист, находившийся в статусе свободного агента, поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.
Напомним, Сергеев защищал цвета нижнекамского коллектива на протяжении четырёх последних сезонов, но 4 апреля 2019 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Всего в регулярном чемпионате-2018/19 защитник принял участие в 43 встречах, отметившись 14 (3+11) баллами при показателе полезности "-4" и 16 минутах штрафного времени. В среднем Сергеев проводил на площадке около 23 минут за игру.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Трансферы на Востоке КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом
«Магнитка», «Автомобилист», «Салават» уже готовы начать сезон, а у «Авангарда» главные приобретения ещё впереди.
- 15 июля 2019
-
18:00
-
17:52
-
17:32
-
17:06
-
16:55
-
16:45
-
16:20
-
16:01
-
15:48
-
15:41
-
15:39
-
15:30
-
15:04
-
15:00
-
14:43
-
14:20
-
13:57
-
13:33
-
13:15
-
12:46
-
12:35
-
12:31
-
12:13
-
12:00
-
11:35
-
11:20
-
11:00
-
10:46
-
10:22
-
10:13
-
09:57
-
09:25
-
09:04
-
08:46
-
08:25
Партнерский контент