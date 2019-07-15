Райан Стоу перешёл в «Эребру»
Бывший нападающий челябинского «Трактора» Райан Стоу перешёл в шведский «Эребру», информирует официальный сайт клуба.
Американский нападающим стал лучшим бомбардиром «Трактора» в минувшем регулярном чемпионате, в его активе 27 (11+16) баллов в 59 матчах. В середине февраля Райан сломал ногу в игре с череповецкой «Северсталью», из-за чего не смог принять участие в плей-офф.
32-летний нападающий провёл в КХЛ последние пяти сезонов. Помимо «Трактора» Стоу защищал цвета новокузнецкого «Металлурга», «Нефтехимика» и «Спартака». В общей сложности Райан забросил 81 шайбу и сделал 72 результативные передачи в 288 матчах.
В 2018 году принял участие в Олимпийских играх. На турнире в Пхёнчхане Райан сыграл в пяти матчах и не набрал очков.
- 15 июля 2019
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