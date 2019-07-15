Директор «Тамбова» — о Жердеве: таких людей не просматривают

Директор хоккейного клуба «Тамбов» Сергей Касьянов прокомментировал подписание контракта с нападающим Николаем Жердевым.
«Таких людей не просматривают, человек очень заслуженный. Контракт полноценный. На сколько он рассчитан? Посмотрим, как сложится жизнь. Понравится ли ему в Тамбове? Понравится ли он нам? Мы рады видеть его в команде.
Финансовые условия? Об этом мы не распространяемся. Их можно назвать умеренными», — приводит слова функционера «РБК-Спорт».
Сезон-2017/18 Жердев начинал в нижнекамском «Нефтехимике», но провёл за команду только два матча, отметившись одной результативной передачей. Позже хоккеист перешёл в рижское «Динамо», отыграв за клуб 18 игр и набрав 5 (3+2) баллов при показателе полезности "-6" и четырёх минутах штрафного времени. Минувший сезон хоккеист пропустил.
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