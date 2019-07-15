Андре Бураковски подписал контракт с «Колорадо»

Нападающий Андре Бураковски подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш», информирует официальный сайт команды. Форвард, недавно выменянный из «Вашингтон Кэпиталз», поставил подпись под соглашением сроком на один сезон, зарплата за сезон $ 3,25 млн.
В прошедшем сезоне 24-летний форвард провёл 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт 12 заброшенных шайб и 13 результативных передач при показателе полезности «+2» и 14 минутах штрафа. В плей-офф на счету игрока один гол и одна голевая передача в семи играх при показателе полезности «-3».
Бураковски выбран столичной командой на драфте-2013 под общим 23-м номером. За пять сезонов в составе «Кэпиталз» провёл 328 матчей в регулярном чемпионате, забросил 62 шайбы и отдал 83 результативные передачи.
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