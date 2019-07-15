Стали известны сочетания звеньев на тренировке московского «Динамо»

Московское «Динамо» провело первую тренировку на сборе в Нижнем Новгороде, информирует официальный сайт команды.



Вратари: Иван Бочаров, Александр Ерёменко, Георгий Кузнецов.



Защитники: Сергей Бойков, Артём Волков, Михаил Григорьев, Егор Зайцев, Кирилл Лямин, Андрей Миронов, Дмитрий Огурцов, Андрей Прибыльский, Юрий Сергиенко, Юусо Хиетанен, Денис Толпегин, Вениамин Баранов.



Нападающие: Андрей Алексеев, Максим Афиногенов, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Иван Игумнов, Микс Индрашис, Илья Круглов, Вячеслав Кулемин, Владислав Михайлов, Дмитрий Моисеев, Иван Муранов, Семен Панкратов, Андре Петерссон, Александр Петунин, Егор Попов, Даниил Тарасов, Павел Ткаченко, Вадим Шипачёв.



Первую тренировку на льду команда провела в следующих сочетаниях:



вратари Бочаров – Ерёменко – Кузнецов;

«синие» Григорьев – Хиетанен, Петерссон – Шипачёв – Тарасов;

«белые» Лямин – Зайцев, Брюквин – Индрашис – Афиногенов;

«красные» Волков – Миронов, Петунин – Игумнов – Алексеев;

«зелёные» Огурцов – Бойков, Ткаченко – Ефремов – Кулемин;

«чёрные» Баранов – Сергиенко, Муранов – Панкратов – Михайлов;

«оранжевые» Толпегин – Прибыльский, Моисеев – Попов – Круглов.