«Баффало» подписал контракт новичка с травмированным Козенсом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Диланом Козенсом, информирует официальный сайт команды. Недавно хоккеист перенёс операцию на большом пальце левой руки, теперь игрока ждёт период восстановления в два-три месяца.



Напомним, Козенс был выбран «Баффало» на недавно прошедшей церемонии драфта в первом раунде под общим 7-м номером.



Первая десятка драфта 2019 года



1. «Нью-Джерси» — форвард Джек Хьюз (США)

2. «Рейнджерс» — форвард Каапо Какко (Финляндия)

3. «Чикаго» — форвард Кирби Дах (Канада)

4. «Колорадо» — защитник Боуэн Байрэм (Канада)

5. «Лос-Анджелес» — форвард Алекс Тюркотт (США)

6. «Детройт» — защитник Мориц Зайдер (Германия)

7. «Баффало» — форвард Дилан Козенс (Канада)

8. «Эдмонтон» — защитник Филипп Броберг (Швеция)

9. «Анахайм» — форвард Тревор Зеграс (США)

10. «Ванкувер» — форвард Василий Подколзин (Россия)