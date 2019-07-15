«Баффало» подписал контракт новичка с травмированным Козенсом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Диланом Козенсом, информирует официальный сайт команды. Недавно хоккеист перенёс операцию на большом пальце левой руки, теперь игрока ждёт период восстановления в два-три месяца.
Напомним, Козенс был выбран «Баффало» на недавно прошедшей церемонии драфта в первом раунде под общим 7-м номером.
Первая десятка драфта 2019 года
1. «Нью-Джерси» — форвард Джек Хьюз (США)
2. «Рейнджерс» — форвард Каапо Какко (Финляндия)
3. «Чикаго» — форвард Кирби Дах (Канада)
4. «Колорадо» — защитник Боуэн Байрэм (Канада)
5. «Лос-Анджелес» — форвард Алекс Тюркотт (США)
6. «Детройт» — защитник Мориц Зайдер (Германия)
7. «Баффало» — форвард Дилан Козенс (Канада)
8. «Эдмонтон» — защитник Филипп Броберг (Швеция)
9. «Анахайм» — форвард Тревор Зеграс (США)
10. «Ванкувер» — форвард Василий Подколзин (Россия)
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