Генменеджер «Флориды»: мы проделали хорошую работу для усиления слабых мест

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал летние приобретения команды. Напомним, «Флорида» сделала несколько серьёзных приобретений, главным из которых стало подписание российского голкипера Сергея Бобровского.



«Чувствовали, что наша команда нуждается в некоторых переменах, что нам нужно сделать состав более глубоким для попадания в плей-офф. У нас были определенные нужды. В атаке и с точки зрения результативности все было неплохо. Но мы нуждались в усилении бойцовских качеств, силовой игры и обороны. Таковы были наши нужды, и, мне кажется, мы проделали хорошую работу для их удовлетворения», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Бобровский мечтает о Кубке Стэнли с «Флоридой». Что ждёт русских в новых клубах Панарин будет королём Бродвея, Варламов постарается перезапустить карьеру, а Зайцев может получить место в первой паре, но не большинство.