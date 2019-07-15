КХЛ подтвердила подписание рижским «Динамо» контрактов с семью игроками
Рижское «Динамо» заключило однолетние односторонние контракты с форвардами Колтоном Гиллисом, Андрисом Джериньшем, Гинтсом Мейей, Микелисом Редлихсом, Картером Эштоном, однолетние двусторонние с голкипером Максимом Третьяком, нападающим Виталием Павловым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В прошедшем сезоне латвийская команда не сумела пробиться в плей-офф, оставшись на девятой строчке Западной конференции. «Динамо» заработало 62 балла в 62 встречах.
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