Михайлов: в СССР игроки росли как грибы после дождя

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о тренировочном процессе в клубах КХЛ.

«Со временем для летней подготовки сейчас всё нормально, а вот по ходу сезона тренировочного процесса, по сути, нет – только восстановительный. В СССР мы играли, как сегодня в футболе, – один матч за четыре-пять дней. В КХЛ в прошлом сезоне матчи шли через день. Для опытных хоккеистов это нормальный график, а вот для молодых, с которыми нужно работать и которых нужно многому учить, это большая проблема. Может, как раз из-за неё молодые в КХЛ растут не так быстро, как нам того хотелось бы.



Вообще, если проводить какие-то параллели с СССР, то обнаружится много парадоксов. Сегодня в клубах КХЛ по пять тренеров, которые специализируются на каждой линии – вратари, защитники, нападающие, при этом полноценных тренировок в сезоне – раз-два и обчёлся. В СССР у нас было по два тренера на клуб, включая ведущие клубы страны, а тренировались мы очень много. И игроки росли как грибы после дождя», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.