Пропустивший сезон Андрей Алексеев попытается закрепиться в составе «Северстали»
Российский нападающий Андрей Алексеев попытается закрепиться в составе «Северстали», информирует официальный «твиттер» череповецкого клуба. С игроком подписан просмотровый контракт.
30-летний нападающий пропустил весь минувший сезон. Позапрошлый сезон уроженец Казани завершал в составе «Адмирала». В 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ Андрей забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. В среднем за матч игрок проводил на льду 15 минут 44 секунды.
За карьеру в лиге Андрей также защищал цвета «Автомобилиста» и «Югры», В общей сложности в КХЛ воспитанник «Ак Барса» принял участие в 125 матчах, в которых отметился 24 (11+13) очками при показателе полезности "-17". В среднем за игру хоккеист проводил на льду чуть меньше 14 минут.
У «Северстали» мало легионеров и много молодых. Но её нужно бояться?
О трансферах Подъяпольского и Провольнева, всего двух легионерах в заявке и новом сезоне – в интервью с Михаилом Хорошковым.
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