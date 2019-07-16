Пропустивший сезон Андрей Алексеев попытается закрепиться в составе «Северстали»

Российский нападающий Андрей Алексеев попытается закрепиться в составе «Северстали», информирует официальный «твиттер» череповецкого клуба. С игроком подписан просмотровый контракт.

30-летний нападающий пропустил весь минувший сезон. Позапрошлый сезон уроженец Казани завершал в составе «Адмирала». В 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ Андрей забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. В среднем за матч игрок проводил на льду 15 минут 44 секунды.

За карьеру в лиге Андрей также защищал цвета «Автомобилиста» и «Югры», В общей сложности в КХЛ воспитанник «Ак Барса» принял участие в 125 матчах, в которых отметился 24 (11+13) очками при показателе полезности "-17". В среднем за игру хоккеист проводил на льду чуть меньше 14 минут.