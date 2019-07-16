Цуккарелло назвал условие, при котором у «Миннесоты» будет шанс выйти в плей-офф

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло оценил перспективы команды на участие в Кубке Стэнли.
«Наша задача – выйти в плей-офф, а потом отталкиваться от этого. Практически каждый год в лиге есть команда, которая не вышла в плей-офф, а на следующий год почти с тем же составом далеко заходит в борьбе за Кубок Стэнли.
Тренеры и игроки должны создать атмосферу позитива и веры в себя. В прошлом году мы не вышли в плей-офф, но в этом наша цель именно такова. И если все мы будем единым целым, то у нас будет хороший шанс решить задачу», – цитирует Цуккарелло официальный сайт НХЛ.
В 46 матчах минувшего регулярного чемпионата за «Нью-Йорк Рейнджерс» он набрал 37 (11+26) очков. 4 февраля в первой игре за «Даллас Старз» после обмена из «Рейнджерс» он сломал руку и пропустил пять недель. В 13 играх плей-офф набрал 11 (4+7) очков.
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