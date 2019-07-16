Паскуаль — о «Барысе»: возможно, никогда бы не увидел эту часть планеты

Вратарь Эдвард Паскуаль рассказал о переходе в «Барыс» после сезона, проведённого в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Всё хорошо. Долго летел сюда. Рад, что наконец добрался. Никогда не был в Казахстане, много новых зданий. Всё выглядит здорово.

В прошлом году у меня было два предложения из России, но тогда я только думал об этом. И вот наконец несколько моих друзей провели сезон в КХЛ. Я поговорил с ними и узнал, что они остались довольны. Теперь и в «Барысе» есть как минимум двое знакомых хоккеистов, которые помогут мне адаптироваться гораздо быстрее. Мы росли вместе с Джесси Блэкером, а с Дарреном Дицем играли за одну команду. О КХЛ знаю поверхностно, за новостями пристально не следил.

Как отреагировала семья? Тяжеловато было. Мы только сыграли на свадьбу на прошлой неделе, а уже нужно было спешить на сборы. Но для меня это отличная возможность увидеть ту часть планеты, которую я, возможно, никогда бы не увидел, если бы не был хоккеистом», — сказал Паскуаль в эфире клубного телевидения.