Николишин: Воробьёв был номинально главным тренером. Решение было не за ним

Чемпион мира 1993 года Андрей Николишин поделился мнением об отставке Ильи Воробьёва с постов главного тренера сборной России и СКА.

«Мне трудно ответить, я логики в его увольнении не вижу никакой. Обычно по итогам сезона определяется, удовлетворительный результат или нет, надо менять тренера или нет. А перед началом сбора… Хотя ещё в ходе сезона было видно невооружённым глазом, кто руководил командой и как это происходило. А почему сейчас? Не знаю. Помню, были заявления президента ФХР Третьяка, что Воробьёв остаётся.

Справился ли он с работой? Судя по тому, что и как происходило с командой, не справился однозначно. Давление разное бывает. Когда болельщики негодуют – это одно, когда руководство недовольно – другое. И это уже называется не совместная работа, а противостояние. Мне казалось, что Воробьёв был номинально главным тренером, но последнее решение было не за ним. Это явно бросалось в глаза.

К Кудашову претензий никаких нет. Он тут разменная монета. Кто из тренеров откажется возглавить сборную. Алексей очень хорошо выстраивает тренировочный процесс. Командный рисунок был виден. Другое дело, что он не работал долгое время с одним клубом", — цитирует Николишина «Петербургский дневник».