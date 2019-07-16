Вишневский: хоккей станет более интенсивным и энергичным. Самое то для зрелища

Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский прокомментировал переход на «финский» размер площадки.

«Я рад, что площадка будет меньше. Хоккей станет более интенсивным и энергичным. Для зрелища это самое оно. Трапеция за воротами? У нас в «Спартаке» вратари особо и не выходили в углы, так что не думаю, что мне будет сложнее или легче. Нормально. Будет чуть другая игра, но хоккеисты привыкнут. Если за воротами мало места, значит больше на пятаке.

Напрягают ли затяжные просмотры? Есть немного. Это сбивает темп, особенно в плей-офф. Отменить все просмотры? Ну а если потом окажется, что решение неверное? Что делать? В общем, надо стараться просмотры делать короче», — цитирует Вишневского официальный сайт московского клуба.