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Голкипер «Спартака» признался, что негодует из-за введения трапеции за воротами

Голкипер «Спартака» признался, что негодует из-за введения трапеции за воротами
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Спартака» Александр Трушков прокомментировал переход на «финский» размер площадки и появление трапеции за воротами.

«Считаю, игра станет интереснее как для игроков, так и для зрителей. В целом сам хоккей будет динамичнее. Будет больше атак и бросков. Для меня, как вратаря, это хорошо, буду всегда в тонусе. В итоге уменьшение площадки — это плюс. Игрокам надо будет просто быстрее принимать решения за воротами.

Трапеция? Я немного негодую — кому нравится, когда ограничивают личное пространство? Но правила есть правила. Привыкну.

Просмотры? Иногда длительные паузы реально ломают игру. И с этим надо что-то делать. Никому не нравится, когда вдруг игра останавливается минут на семь-восемь», — цитирует Трушкова официальный сайт московского клуба.

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