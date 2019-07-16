Маннинен: я в восторге и чувствую себя в Уфе как дома. Мне всё нравится

Нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен прокомментировал выход из отпуска.

«Я в восторге и чувствую себя в Уфе как дома. Уже посмотрел арену и раздевалку – всё отлично. Мне всё нравится. Это новый шаг в моей карьере. Я слышал много хорошего о команде, о том, насколько здесь всё профессионально и на высоком уровне, плюс есть финские игроки. До перехода в «Салават» я разговаривал с Хартикайненом и Кемппайненом, и они говорили, что Уфа – прекрасный город с великолепными болельщиками и играть здесь – одно удовольствие.

Чемпионство со сборной Финляндии? Это было невероятно и очень сложно. Это чемпионство — одно из лучших и значимых событий в моей жизни. Перед чемпионатом мира мы ездили в Таиланд, а после я был в Финляндии и наслаждался финским летом», — цитирует Маннинена официальный сайт уфимского клуба.