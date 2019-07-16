Маннинен: я в восторге и чувствую себя в Уфе как дома. Мне всё нравится

Нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен прокомментировал выход из отпуска.
«Я в восторге и чувствую себя в Уфе как дома. Уже посмотрел арену и раздевалку – всё отлично. Мне всё нравится. Это новый шаг в моей карьере. Я слышал много хорошего о команде, о том, насколько здесь всё профессионально и на высоком уровне, плюс есть финские игроки. До перехода в «Салават» я разговаривал с Хартикайненом и Кемппайненом, и они говорили, что Уфа – прекрасный город с великолепными болельщиками и играть здесь – одно удовольствие.
Чемпионство со сборной Финляндии? Это было невероятно и очень сложно. Это чемпионство — одно из лучших и значимых событий в моей жизни. Перед чемпионатом мира мы ездили в Таиланд, а после я был в Финляндии и наслаждался финским летом», — цитирует Маннинена официальный сайт уфимского клуба.
- 16 июля 2019
-
13:06
-
12:37
-
12:34
-
12:15
-
12:00
-
11:52
-
11:36
-
11:26
-
11:15
-
11:00
-
10:41
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:37
-
08:16
-
08:00
-
07:41
- 15 июля 2019
-
23:59
-
23:29
-
22:57
-
22:22
-
21:42
-
21:05
-
20:36
-
20:22
-
19:56
-
19:31
-
19:16
-
18:50
-
18:20
-
18:00
-
17:52