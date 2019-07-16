Метсола: в отпуске удалось от всего отвлечься, чтобы снова быть готовым к играм
Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола прокомментировал выход из отпуска.
«Отпуск – отличное время для того, чтобы ментально отдохнуть и подготовиться к новому сезону. Старался немного тренироваться, но самое главное – удалось от всего отвлечься, чтобы снова быть готовым к играм.
Я на один день съездил на рок-фестиваль, который проходил в Финляндии. Посмотрел на выступления «In Flames» и «Disturbed». Было круто.
Новый тренер вратарей? Мы не работали вместе и не знакомы, но, я думаю, мы обязательно найдём то, над чем необходимо поработать, и это поможет мне сделать шаг вперёд», — цитирует Метсолу официальный сайт уфимского клуба.
В межсезонье тренером вратарей «Салавата Юлаева» стал шведский специалист Йон Эман. Вадим Тарасов покинул клуб.
Олкинуора: Метсола — пример для меня. Горжусь, что он мой соотечественник
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