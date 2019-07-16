Аркалов — о «финской» площадке: «Спартаку» это поможет. У нас техничные ребята
Нападающий «Спартака» Илья Аркалов прокомментировал переход на «финский» размер площадки и появление трапеции за воротами.
«Отличное решение. Будет более зрелищный хоккей, больше силовой борьбы, мне кажется, нашей команде это поможет, потому что у нас есть техничные ребята. От техники будет многое зависеть. Хоккей точно станет динамичнее. В прошлом сезоне многие команды играли на узких коробках, в этом году их просто будет больше и перестраиваться практически не придётся. Хватит пары недель, чтобы привыкнуть.
Трапеция? Я не думаю, что это критично, всё-таки у вратарей своеобразная роль. Они в углы и так редко выезжали. Вообще, это вопрос к вратарям больше», — цитирует Аркалова официальный сайт московского клуба.
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