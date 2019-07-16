Старший тренер «Динамо» Бабенко: очень приятно, что вернулся в родной клуб

Старший тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко рассказал о возвращении в клуб.
«Очень приятно, что вернулся в родной клуб. Туда, где заканчивал карьеру игрока, пришёл уже в новом качестве — тренерском. Самые позитивные и приятные эмоции.
Какие функции? У нас пока ещё не было предметного, детального разговора — по сути, вчера был первый рабочий день. Я думаю, что нужно немного времени, чтобы я был готов ответить на этот вопрос. Пока что идёт процесс знакомства с коллективом.
Работа со сборными? Мы всё будем оценивать по проделанной работе. Мне кажется, что это, наоборот, позитивный момент — совмещение позволяет находиться постоянно в тонусе. Плюс будет возможность плотно следить за игроками, смотреть на них в деле уже не в каких-то выборочных играх — мы надеемся, что кандидаты в сборную будут стабильно привлекаться в играх в КХЛ и особенно в предсезонных матчах, где чаще дают шанс молодым игрокам», — цитирует Бабенко официальный сайт московского клуба.
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