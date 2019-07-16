Рейдеборн: Казань сильно отличается от любого города в Швеции

Шведский вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн поделился мнением о переходе в казанский клуб и Казани.

«Мне очень нравится в Казани и «Ак Барсе», всё отлично организовано. Конечно, Казань сильно отличается от любого города в Швеции. Много достопримечательностей, церкви, мечети – всё очень красиво.



Я собираюсь учить русский язык, вот только к репетитору обращаться не буду. Думаю, что парни в команде мне помогут, общаясь с ними, я выучу все необходимые фразы. Я уже знаю «доброе утро», «как дела?», так что буду изучать русский и дальше», – цитирует Рейдеборна «Спорт Бизнес Online».

Всю карьеру Рейдеборн провёл на родине. В этом сезоне Адам вызывался в национальную команду на этапы Евротура. По итогам двух последних сезонов Рейдеборн признавался лучшим вратарём чемпионата Швеции.