Нападающий «Сент-Луиса» Робби Фаббри накормил собак спагетти из Кубка Стэнли

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Робби Фаббри получил традиционную возможность провести день с Кубком Стэнли.

23-летний канадец посетил с Кубком ряд объектов в Миссисауга (Онтарио), включая местную больницу. Хоккеист также отпраздновал победу с семьёй. В ходе празднования Фаббри и его бабушка поели из трофея спагетти с фрикадельками. Хоккеист также накормил из чаши своих собак.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».

Выигранный Кубок Стэнли стал первым в истории «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. В ходе плей-офф «блюзмены» победили «Виннипег Джетс» (4-2), «Даллас Старз» (4-3), «Сан-Хосе Шаркс» (4-3) и «Бостон Брюинз» в финальной серии (4-3).