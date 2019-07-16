«Нефтехимик» подписал пробный контракт с Евгением Коротковым

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил пробное соглашение с нападающим Евгением Коротковым, информирует официальный сайт нижнекамской команды.



31-летний Коротков в прошлом сезоне выступал за череповецкую «Северсталь» и ярославский «Локомотив». Всего нападающий провёл 40 поединков в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав в них 6 (1+5) очков. В Континентальной хоккейной лиге Евгений провел 420 матчей и отметился в них 73 (22+51) результативными баллами.



План предсезонной подготовки «Нефтехимика»:



После прохождения углублённого медицинского осмотра до 21 июля команда будет работать в Нижнекамске. С 22 июля по 2 августа запланированы учебно-тренировочные сборы в Финляндии. Команда проведёт товарищеские матчи с «Салаватом Юлаевым» (31 июля) и «Йокеритом» (2 августа).



С 7 по 11 августа «Нефтехимик» примет участие в традиционном турнире на Кубок президента Казахстана, который пройдёт в Нур-Султане. В турнире также примут участие «Автомобилист», «Барыс», «Ак Барс» и «Салават Юлаев». С 14 по 23 августа учебно-тренировочные сборы команды пройдут в Нижнекамске. На эти сроки запланированы две домашние товарищеские игры: 17 августа «Нефтехимик» сыграет с «Ак Барсом», а 23 августа — с «Нефтяником» из Альметьевска. После этого «волки» отправятся в Уфу. 26 и 28 августа им предстоит помериться силами с «Салаватом Юлаевым». Заключительный этап подготовки к чемпионату КХЛ, который стартует 1 сентября 2019 года, команда проведёт дома.

