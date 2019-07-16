«Ак Барс» взял на сбор в Финляндию 38 хоккеистов

«Ак Барс» отправился на тренировочный сбор в Финляндию, который пройдёт с 17 по 28 июля в городе Куортане. После возвращения в Казань команда продолжит подготовку к сезону на клубной базе.



В составе «Ак Барса» на сбор отправились 38 хоккеистов:



вратари: Тимур Билялов, Артур Мисбахов, Амир Мифтахов, Адам Рейдеборн;



защитники: Роман Абросимов, Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Александр Ляхов, Дамир Мусин, Глеб Мальцев, Игорь Ожиганов, Андрей Педан, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;



нападающие: Джастин Азеведо, Данил Воеводин, Дмитрий Воронков, Артём Валеев, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Эмиль Галимов, Артём Галимов, Иван Емец, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артём Лукоянов, Максим Лазарев, Максим Марушев, Артём Михеев, Вячеслав Основин, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Владимир Ткачёв, Михаил Фисенко, Мэттью Фрэттин.



Голкипер Эмиль Гарипов продолжит подготовку к сезону по индивидуальной программе в Казани.

Всё о предсезонных турнирах клубов КХЛ. Сезон уже начинается Где, когда и на кого можно будет посмотреть в августе.