Умер ветеран «Торпедо» Валерий Кормаков

На 82-м году ушёл из жизни ветеран «Торпедо», серебряный призёр чемпионата СССР 1961 года Валерий Иванович Кормаков, информирует официальный сайт нижегородского клуба.



Начал карьеру в 1952 году в школьной команде. Затем выступал за «Динамо» (Горький). С 1957 по 1969 год играл в команде мастеров «Торпедо» (Горький). Выступал за II сборную СССР. Был капитаном «Торпедо». Отличался атлетической, силовой игрой. Успешно пользовался приёмами отбора шайбы. После окончания карьеры игрока перешёл на тренерскую работу. С 1969 по 1973 год руководил ДЮСШ «Торпедо». Среди воспитанников Валерия Ивановича известные хоккеисты Александр Скворцов и Владимир Ковин. С 1986 по 1988 год руководил главной командой горьковского «Торпедо».