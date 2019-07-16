Умер ветеран «Торпедо» Валерий Кормаков
На 82-м году ушёл из жизни ветеран «Торпедо», серебряный призёр чемпионата СССР 1961 года Валерий Иванович Кормаков, информирует официальный сайт нижегородского клуба.
Начал карьеру в 1952 году в школьной команде. Затем выступал за «Динамо» (Горький). С 1957 по 1969 год играл в команде мастеров «Торпедо» (Горький). Выступал за II сборную СССР. Был капитаном «Торпедо». Отличался атлетической, силовой игрой. Успешно пользовался приёмами отбора шайбы. После окончания карьеры игрока перешёл на тренерскую работу. С 1969 по 1973 год руководил ДЮСШ «Торпедо». Среди воспитанников Валерия Ивановича известные хоккеисты Александр Скворцов и Владимир Ковин. С 1986 по 1988 год руководил главной командой горьковского «Торпедо».
- 16 июля 2019
-
16:16
-
16:00
-
15:42
-
15:25
-
15:11
-
14:41
-
14:23
-
14:08
-
13:45
-
13:25
-
13:06
-
12:37
-
12:34
-
12:15
-
12:00
-
11:52
-
11:36
-
11:26
-
11:15
-
11:00
-
10:41
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:37
-
08:16
-
08:00
-
07:41
- 15 июля 2019
-
23:59
-
23:29
-
22:57
-
22:22
-
21:42
Партнерский контент