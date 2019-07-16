Вудкрофт: минское «Динамо» должно стать неуступчивой командой

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от тренировки команды.



«Отличный первый день! Хоккеисты продемонстрировали энергию, страсть, азарт. Мы ожидали увидеть высокий темп, и тренировка действительно прошла на серьёзных скоростях. Это надо сделать привычкой, если мы хотим побеждать. Чтобы стать успешным клубом, необходимо с самого начала выработать желание выкладываться по максимуму. Такова наша главная цель на первую часть предсезонки. Мы должны стать очень неуступчивой командой, с которой никогда не будет легко.



Сегодня некоторые из молодых игроков привлекли моё внимание. Конечно, у молодых очень много энергии. Они взбудоражены нахождением здесь, готовы работать и становиться лучше. А это как раз то, что нам нужно. Мы ищем людей с большим желанием», — цитирует тренера официальный сайт клуба.