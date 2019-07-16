Вудкрофт: минское «Динамо» должно стать неуступчивой командой

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от тренировки команды.
«Отличный первый день! Хоккеисты продемонстрировали энергию, страсть, азарт. Мы ожидали увидеть высокий темп, и тренировка действительно прошла на серьёзных скоростях. Это надо сделать привычкой, если мы хотим побеждать. Чтобы стать успешным клубом, необходимо с самого начала выработать желание выкладываться по максимуму. Такова наша главная цель на первую часть предсезонки. Мы должны стать очень неуступчивой командой, с которой никогда не будет легко.
Сегодня некоторые из молодых игроков привлекли моё внимание. Конечно, у молодых очень много энергии. Они взбудоражены нахождением здесь, готовы работать и становиться лучше. А это как раз то, что нам нужно. Мы ищем людей с большим желанием», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 16 июля 2019
-
18:14
-
17:51
-
17:40
-
17:34
-
17:08
-
16:50
-
16:16
-
16:00
-
15:42
-
15:25
-
15:11
-
14:41
-
14:23
-
14:08
-
13:45
-
13:25
-
13:06
-
12:37
-
12:34
-
12:15
-
12:00
-
11:52
-
11:36
-
11:26
-
11:15
-
11:00
-
10:41
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:37
-
08:16
-
08:00